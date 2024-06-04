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США распространили в СБ ООН проект резолюции по сектору Газа

США распространили в СБ ООН резолюцию по Газе в поддержку сделки по заложникам

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Reuters

США распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции по сектору Газа, поддерживающий сделку по прекращению огня и освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, опубликованном на сайте американского постпредства, передает ТАСС.

Совет Безопасности всемирной организации должен настоять на том, чтобы ХАМАС принял сделку, заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, члены СБ не должны позволить «этой возможности ускользнуть» и всем необходимо выступить единым фронтом в поддержку этой сделки.

3 июня главы государств и правительств стран «Большой семерки» выразили поддержку сделке по сектору Газа, озвученной президентом США Джо Байденом.

В этот день также в Госдепе заявили, что бессрочная война в Газе усугубит проблемы Израиля.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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