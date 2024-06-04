Глава НАТО уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву, если к власти в стране вернется экс-глава государства Дональд Трамп. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода [ноябрьских президентских] выборов», — заявил глава НАТО.

Он также в очередной раз предположил, что победа России станет трагедией для Киева, и в связи с этим заявил о необходимости продолжения поддержки Украины.

2 июня Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он урегулирует конфликт на Украине в соответствии со своим планом.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опасается избрания Трампа президентом США, поскольку в таком случае новый глава Белого дома может договорится с Россией о завершении военного конфликта за счет Киева.

1 июня Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, назвал Владимира Зеленского «верховным жрецом Украины».

Ранее Трамп пообещал Хабибу остановить конфликт в Палестине.