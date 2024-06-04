В ВМФ России заявили, что ракетный комплекс США «Тифон» на Балтике угрожает флоту РФ

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Касатонов заявил, что размещение на острове Борнхольм в Балтийском море американского ракетного комплекса «Тифон» с крылатыми ракетами «Томагавк» создает угрозу силам и объектам Балтийского и Северного флотов. Об этом сообщает журнал «Военная мысль».

По имеющейся информации, в октябре прошлого года США приняли на вооружение и разместили на принадлежащем Дании острове Борнхольм в Балтийском море мобильный ракетный комплекс средней и меньшей дальности «Тифон». Касатонов отметил, что комплекс, используя зенитную управляемую ракету «Стандарт-6» системы ПВО «Иджис», выполняющую полет по квазибаллистической (изменяемой) траектории, может поражать корабли на расстоянии до 400 км.

Адмирал подчеркнул, что наличие в составе комплекса «Тифон» крылатых ракет «Томагавк», имеющих дальность полета 2400 км, создаст угрозу поражения сил и объектов российского флота в районах его базирования. После вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс такая угроза для Балтийского и Северного флотов будет лишь возрастать.

До этого российский дипломат заявил о нахождении на Украине 14 американских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее минобороны США заключило контракт на $1,9 млрд на поставку систем HIMARS.