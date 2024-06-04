Названа дата рассмотрения Госдумой проекта налоговых изменений

Совет Государственной думы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы. Об этом заявил спикер (ГД) Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

По его словам, совет Госдумы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив.

30 мая правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан.

23 мая в Госдуме объяснили, какой должна быть налоговая система в России. По словам Андрея Макарова, существующая сейчас плоская система НДФЛ сыграла колоссальную роль в становлении налоговой системы России, но на сегодняшний день технологические возможности в РФ позволяют перейти к более справедливой шкале.

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.