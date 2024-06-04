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Посольство РФ назвало русофобией и лицемерием шведскую свободу слова

Посольство РФ: под маской шведской свободы слова скрывается русофобия

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Global Look Press

Посольство России в Стокгольме назвало шведскую «свободу слова» русофобией и лицемерием. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства.

Посольство отметило, что все громкие слова о свободе слова и о независимости средств массовой информации являются лишь ширмой. Так массовой клеветнической атаке со стороны шведских СМИ подвергся «Союз русских обществ в Швеции» и его отдельные представители.

Дипломатическое представительство подчеркнуло, что, если речь идет о выражении симпатии России, то в Швеции сразу же забывают о всякой свободе слова.

До этого сообщалось, что Швеция намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C.

31 мая сообщалось, что Украина и Швеция подписали оборонное соглашение. Договор предполагает, что Швеция выделит Украине около €6,5 млрд военной помощи с 2024 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ.

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