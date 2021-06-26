Неизвестный расстрелял троих человек и забаррикадировался в доме под Иваново

В Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

«Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

В полиции РИА «Новости» сообщили, что задержанных пока нет.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в городе Кохма. Четверо мужчин поспорили, один из них схватил ружье и открыл стрельбу, убив одного человека и ранив двух других.

Отмечается, что сейчас с ним ведут переговоры.