Неизвестный расстрелял троих человек и забаррикадировался в доме под Иваново
Александра Вишневская
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В Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме. Об этом сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.
«Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
В полиции РИА «Новости» сообщили, что задержанных пока нет.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в городе Кохма. Четверо мужчин поспорили, один из них схватил ружье и открыл стрельбу, убив одного человека и ранив двух других.
Отмечается, что сейчас с ним ведут переговоры.
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