Одобрен проект переноса выходных в 2022 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Проектом предлагается перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая, а также день отдыха в субботу 5 марта на понедельник 7 марта.

«Таким образом, выходными в 2022 году станут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее Минтруд сообщал, что в 2022 году новогодние каникулы продлятся 10 дней, и к ним добавится 1 декабря, которое будет нерабочим — ведомство думает сделать последний день года постоянным выходным.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» объявить 31 декабря выходным днем. По словам главы государства, работа 31 декабря «мягко говоря, своеобразная». Он рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в прошлом году официальным выходным днем.