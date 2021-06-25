Волгоградские власти опровергли сообщения о вакцинации губернатора через рубашку

Администрация Волгоградской области в своем своем Telegram-канале прокомментировала сообщения о том, что губернатору Андрею Бочарову сделали прививку от COVID-19 через рукав рубашки.

Ранее в местных пабликах была распространена фотография, на которой глава региона сидит в медицинском кабинете, а медсестра проводит какие-то действия с его рукой.

Власти области назвали эту историю фейком.

«Фотография не имеет никакого отношения к вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что данный снимок был сделан в сентябре прошлого года в областной больнице № 1, где Бочаров получил прививку от гриппа. В тот момент, когда чиновника фотографировали, ему измеряли давление.

Согласно последним данным, в Волгоградской области выявили 62 115 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 58 905 человек, скончались 1484 пациента.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер.