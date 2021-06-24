Родителям-одиночкам детей 8-17 лет в России выделят 36 млрд руб. на пособия

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Еще одно пособие будет предоставлено мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей, что зачастую крайне нелегко», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство обсудит 24 июня выделение средств для выплат ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также женщинам, которые встали на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Также в пресс-службе ПФР сообщили, что прием заявлений на пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет начнется с 1 июля. В ведомстве напомнили, что размер обеих выплат будет определяться в соответствии с прожиточным минимумом каждого региона.

Выплаты неполным семьям подразумевают 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности речь идет о 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.