Меркель заявила, что рост числа случаев COVID в РФ и Португалии связан с индийским штаммом

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что рост числа случаев коронавируса в России и Португалии связан с распространением индийского штамма инфекции — дельта. Об этом она сказала во время выступления в бундестаге, передает ТАСС.

«Опасность, которую мы видим в странах с большой долей вариации «Дельта», становится ощутимее. Сильный рост заражений в России и Португалии, например, следует связывать прежде всего именно с этой вариацией», — сказала политик.

При этом она отметила, что в Германии развитие событий «ободряет и позволяет надеяться на хорошее лето». При этом канцлер призвала граждан соблюдать правила гигиены и масочный режим.

Ученые со всего мира заявляют об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших. Позднее обнаружили новую мутацию «индийского штамма», так называемую «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 23 июня, в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 130 895 человек, вылечились 4 902 110.