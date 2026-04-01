Трамп продолжит строить бальный зал, несмотря на запрет суда

Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не перестанет перестраивать восточное крыло Белого дома, несмотря на запрет суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд фактически сказал, что нужно одобрение конгресса, но это делается из частных средств, от богатых людей и компаний. Одобрение конгресса не нужно, мы не просим денег налогоплательщиков», — заявил Трамп.

Окружной суд в Вашингтоне вынес решение, что американский президент должен приостановить стройку, поскольку этот проект должен быть согласован с законодателями. В ответ на это Трамп пообещал, что решение будет обжаловано. Он указал, что в решении суда содержатся положения, позволяющие ему продолжить строительные работы.

«Мы можем продолжать строительство, если необходимо для безопасности Белого дома», — процитировал документ Трамп.

До этого президент США прервал речь об операции против Ирана, с которой выступал на церемонии награждения военных медалью Почета, ради хвастовства своим «прекрасным» бальным залом за $400 млн. По словам Трампа, новый бальный зал, который обустраивают в Восточном крыле Белого дома в рамках масштабного ремонта, будет украшен роскошными золотистыми портьерами, которые он выбирал еще на первом президентском сроке.

Ранее в центре Вашингтона установили большой трон с золотым унитазом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!