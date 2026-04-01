Трамп выступит с обращением к нации из-за Ирана

Белый дом: Трамп 1 апреля выступит с обращением к нации по ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп в среду, 1 апреля, выступит с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 2 апреля мск. — «Газета.Ru») со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — написала она.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что сказал, что Соединенные Штаты могут завершить военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель.

30 марта Левитт заявила, что Трамп хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

