Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп выступит с обращением к нации из-за Ирана

Белый дом: Трамп 1 апреля выступит с обращением к нации по ситуации с Ираном
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду, 1 апреля, выступит с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 2 апреля мск. — «Газета.Ru») со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — написала она.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что сказал, что Соединенные Штаты могут завершить военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель.

30 марта Левитт заявила, что Трамп хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали «худшее решение» для Трампа в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
