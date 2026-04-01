В Тегеране заявили о возможных ударах по станциям Starlink в странах Персидского залива

Расположенные в странах Персидского залива станции спутниковой интернет-связи Starlink Иран считает своими законными целями. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его сведениям, Тегеран объявил, что намерен нанести удары по станциям, находящимся в Бахрейне, в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

31 марта государственное телевидение Ирана сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар ракетами и беспилотниками по американским военным, расположенным на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Госдепартаменте США назвали неожиданным масштаб ответных ударов Ирана.