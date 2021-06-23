Врач рассказала, как не простыть из-за кондиционера

Во избежание простуды и других проблем со здоровьем в жару стоит не допускать резких перепадов температуры. Об этом в интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко.

На этой неделе температура в Центральной России превысила отметку в +30⁰C, что повышает риск заболеть при попадании с жаркой улицы в холодное помещение, отметила специалист.

«Следует устанавливать на кондиционере правильный температурный режим. Это первое правило, которое особенно актуально в жару», — сказала она.

Кроме того, врач посоветовала сидеть на расстоянии не менее полтора-двух метров от кондиционера и избегать того, чтобы потоки холодного воздуха были направлены непосредственно на человека, особенно если придется долго сидеть в этом помещении.

По словам Романенко, не менее важно не допускать скопления пыли и бактерий в кондиционерах, для чего необходимо регулярно чистить фильтры.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал сократить продолжительность рабочего для при высокой температуре воздуха в помещении. Как напомнили в ведомстве, если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.