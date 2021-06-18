Собянин: популяционный иммунитет к новому штамму COVID-19 снизился в два раза

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что популяционный иммунитет к новому штамму коронавируса в столице снизился более, чем в два раза — с 60% до 25%. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что снижение показателя спровоцировало рост заболеваемости и госпитализации. По словам мэра, человеку нужен более высокий иммунитет для сопротивления коронавирусу.

«И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела — только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая», — объяснил Собянин.

Градоначальник уточнил, что прежний, 60% показатель популяционного иммунитета, должен был прекратить или замедлить эпидемию.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии.

Накануне Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации от коронавируса.