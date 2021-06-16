Superjob: «за» и «против» введения нерабочих дней выступило одинаковое число москвичей

Сервис по поиску работы Superjob в рамках опроса выяснил, что мнения жителей Москвы о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня разделились: одинаковое число респондентов выступили как за, так и против. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

В нем участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения столицы старше 18 лет.

Решение властей о продлении выходных одобрили 37% опрошенных. Они выступили за «неослабевающий контроль в борьбе с коронавирусом» и напомнили о ситуации с COVID-19 в Индии и Латинской Америке. Такое же количество респондентов высказалось против введения нерабочих дней на фоне пандемии. По мнению этих 37% опрошенных, ситуация, в которой решения принимают власти, но сотрудникам «платят не из госбюджета, а работодатели», является несправедливой.

За ужесточение ограничений выступили 14% респондентов: они предполагают, что за этим может последовать закрытие границ, принудительная вакцинация и повторное введение режима самоизоляции. Еще 27% респондентов поддержали введение строгих мер без локдауна. Они в том числе высказались за возврат удаленки и запрет «шабашей на стадионах». При этом, против ужесточения мер выступили 41% опрошенных москвичей.

Ранее стало известно, что власти Москвы не наблюдают массовых нарушений COVID-требований в ресторанах и магазинах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.