Проценко поддержал идею принудительной вакцинации

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет издание RT.

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — сказал специалист.

Проценко также заявил, что «считает нормальным инструментом» паспорта вакцинации, потому что они позволят простимулировать поездки по России и за границу.

Кроме того, специалист выразил мнение, что больница в Коммунарке стала символом борьбы с коронавирусом. По его словам, больницу удалось вовремя перепрофилировать для борьбы с новой инфекцией, потому что другие клиники были заполнены.

«А дальше получилось то, что получилось», — отметил главврач.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, когда не нужна вторая доза вакцины от COVID-19. Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что изначально по миру распространялся один вид коронавируса, но из-за произошедших мутаций к настоящему моменту появились множество более агрессивных вариаций вируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».