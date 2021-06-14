В Петербурге лошадь ударила копытом по голове скейтбордиста

В Санкт-Петербурге лошадь ударила копытом по голове скейтбордиста, который решил проехаться под животным. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 13 июня.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на улице Рубинштейна.

На ролике видно, как лошадь спокойно стоит с группой молодых людей до тех пор, пока молодой человек на скейтборде не решается совершить экстремальный трюк. Животное от испуга ударяет копытом подростка по голове.

Согласно видео, видимых повреждений юноша не получил, однако после произошедшего ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Татарстане во время проведения Сабантуя — народного праздника — лошадь, запряженная в телегу, потеряла управление и забежала в толпу людей за ограждением.

До этого в Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой. Машина сбила повозку с лошадью, в которой жители Новомуслимово ехали на сельский праздник.