Биолог рассказала, когда в Москве может снизиться заболеваемость коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице может продлиться около двух недель, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, после этого наступит трехнедельное плато, а затем около месяца уйдет на снижение показателей заболеваемости COVID-19.

«По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение», — уточнила Баранова.

Биолог добавила, что к августу уровень заболеваемости коронавирусом, возможно, снизится.

«Многое будет зависеть от поведения населения, ношения СИЗ и действий властей. При слаженных действиях можно будет подъем сократить до недели, а плато - до двух», - заключила профессор.

Ранее в Оперштабе призвали жителей Москвы привиться от COVID-19 на выходных. С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в Москве. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос.

В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число случаев коронавируса. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.