В России впервые с февраля выявили больше 13 тысяч случаев коронавируса

В России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, это максимум с 15 февраля, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 9 986 пациентов, скончались 399.

Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Москве (6701), Московской области (889), Петербурге (867), Нижегородской области (179) и Воронежской области (159). Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе (1), Ненецком автономном округе (3), Магаданской области (5), Туве (7) и Еврейской автономной области (7).

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 5 193 964 жителей России, вылечились 4 792 169, умерли 126 073.

Ранее эксперт Роспотребнадзора оценил влияние новых штаммов на рост заболеваемости COVID-19 в России.