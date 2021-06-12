Снявшая смерть Флойда американка получила спецприз Пулитцеровской премии

В Соединенных Штатах объявили лауреатов Пулитцеровской премии, сообщается на сайте организационного комитета.

Специальную награду — особое упоминание — получила американка Дарнелла Фрэзиер, снявшая на видео момент смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Кроме того, газета Star Tribune из штата Миннеаполис одержала победу в номинации «Срочные новости» за освещение событий, связанных с гибелью Флойда и начавшихся после нее протестов.

Премии в номинации «Служение обществу» была удостоена газета New York Times за материалы, посвященные пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис был награжден в номинации «Критика» за статьи о расовом неравенстве.

Наград также были удостоены журналисты из BuzzFeed, Reuters, The Boston Globe, Tampa Bay Times и ряда других изданий. Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрич, посвященный борьбе индейцев за свои земли в 1950-х годах.