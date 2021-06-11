Семьи с детьми получат скидку на билеты в поезда дальнего следования

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В документе указано, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Уточняется, что льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. При этом билет можно будет приобрести в любом направлении. Данной программой можно воспользоваться как при самостоятельных путешествиях, так и в организованных турах.

На субсидирование льготных тарифов в текущем году выделят более 1,3 млрд руб. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете, рассказали в правительстве.

Ранее в РЖД рассказали, на какие маршруты назначили дополнительные поезда в праздничные дни июня.