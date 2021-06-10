В Германии пенсионерам будут делать дополнительные прививки от коронавируса

В Германии с осени пенсионерам начнут делать дополнительные прививки от коронавируса, чтобы усилить их иммунитет. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА «Новости».

«Нам придется осенью вновь начать вакцинацию старших поколений, то есть делать дополнительные вакцины. Поэтому центры вакцинации должны будут работать дальше», — сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что в настоящий момент события развиваются «воодушевляюще», потому что число новых заражений снижается. По ее словам, на это влияют вакцинация и погода. Тем не менее, политик призвала помнить, что коронавирус не исчез.

В Германии коронавирусом заразились 3 717 456 человек, из которых 3 563 240 выздоровели, еще 89 594 скончались. Страна ввела цифровой сертификат вакцинации, они будут действовать с 10 июня.

Во всем Еврсоюзе система сертификатов начнет действовать с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он будет выдаваться бесплатно национальными органами власти, граждане также при желании смогут получить бумажный формат сертификата.