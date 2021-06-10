Голикова заявила, что России надо минимизировать импорт лекарств

России нужно свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций, считает вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«В 2020 году мы обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть по полному циклу», — приводит РИА «Новости» заявление Голиковой.

По ее словам, важную роль играют темпы производства препаратов в России.

«И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта <…> — и от иностранных фармацевтических субстанций, и от готовых лекарственных форм», — уточнила Голикова во время итоговой коллегии Минпромторга.

Ранее в России начали производить препарат от COVID-19 на основе крови переболевших. Планами поделился глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, фармацевты предупредили россиян о риске дефицита льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей. Ко всему прочему, СМИ узнало о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках.