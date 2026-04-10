Взятки, мошенничество, подлог. Экс-замминистра обороны Попову вынесли приговор

Бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Павлу Попову вынесли приговор по делу о коррупции. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде заключения в колонию на 19 лет с лишением воинского звания и госнаград. Экс-военачальника обвиняли в получении взяток, мошенничестве и служебном подлоге. В зале суда он не присутствовал по состоянию здоровья, защита намерена обжаловать вердикт суда.

235-й гарнизонный военный суд (Москва) завершил рассмотрение дела бывшего замминистра обороны России Павла Попова. Экс-военачальника обвиняли во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, признав виновным по всем пунктам обвинения.

«Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Артем Карпов.

Помимо заключения, Попову назначили штраф в размере 85 млн рублей. Его лишили звания генерала армии и всех государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден «За военные заслуги», орден Дружбы, орден Почета, орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Обвинение требовало для Попова более строгого наказания в виде 22 лет лишения свободы и штрафа в 130 млн рублей. Защита с вердиктом полностью не согласна.

«Приговор в отношении моего подзащитного будет обжалован, ибо он незаконный и необоснованный», — сказал адвокат экс-генерала Денис Сагач.

Сам 69-летний Павел Попов на финальном заседании не присутствовал и выслушал вердикт суда по видеосвязи из СИЗО. Защита намерена настаивать на медицинской экспертизе состояния здоровья экс-генерала для подтверждения того, что он не может отбывать наказание.

В чем обвиняли Попова

Павел Попов был задержан в августе 2024 года по обвинению в использовании служебного положения в личных целях. В частности, следователи утверждали, что он, будучи куратором работ в военно-патриотическом парке «Патриот», требовал от работавших там компаний оплачивать строительство и ремонт его недвижимости.

Из материалов дела следует, что под руководством Попова в документы были внесены заведомо ложные сведения, приведшие к крупному хищению бюджетных средств. В частности, на участке Попова в Красногорском округе Подмосковья были возведены жилой двухэтажный дом, баня, гараж, домики для гостей, установлены ограждение и система видеонаблюдения, куплены мебель и сантехника. СК РФ оценивал общую сумму похищенных средств по этому эпизоду в 25,8 млн руб.

По делу парка «Патриот» были задержаны и осуждены и другие бывшие представители Минобороны — глава управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов. Они признали свою вину, заключили сделку с судом и были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно.

Позже к обвинению Попова добавились и другие эпизоды. Так, по версии следствия, ныне подтвержденной судом, он получил в качестве взятки от компании ОАО «Бамстройпуть» автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы. За это он обязался оказывать строительной организации «преференции и общее покровительство» при возведении здания Национального центра управления обороной РФ.

Общую сумму взятки следствие оценило более чем в 45 млн рублей. Показания на Попова дал учредитель «Бамстройпути» Игорь Тушкевич, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве и других объектов для Минобороны РФ. За это, как сообщал ТАСС, его освободили от уголовной ответственности по данному эпизоду.

Сам генерал настаивал и настаивает на своей невиновности по всем пунктам обвинения. В частности, на одном из допросов он заявлял, что не курировал строительные работы на объектах Национального центра управления обороной и, соответственно, не мог оказывать кому-либо преференции.