Взрывы прозвучали в Новороссийске

SHOT: серия взрывов прозвучала в Новороссийске, работают силы ПВО
Взрывы прозвучали в Новороссийске Краснодарского края, средства ПВО сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT со ссылкой на местных жителей.

По информации канала, взрывы в городе начались около 2:00 мск и продолжаются до сих пор.

По словам очевидцев, сбито не менее двух беспилотников. Вспышки также видны над Черным морем.

Кроме того, звуки взрывов слышны в Славянском районе в районе одного из поселков.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в городе была объявлена ракетная опасность.

В ночь на 6 апреля Новороссийск пережил очередную массированную атаку беспилотников ВСУ. В результате нее пострадали 10 человек. Один из беспилотников влетел в многоквартирный дом.

Ранее в части Севастополя пропало электричество из-за падения обломков БПЛА.

 
