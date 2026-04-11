Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с пасхальными угощениями

Врач Тимощенко: в пасхальную неделю люди часто попадают на больничную койку

Для организма, который в течение поста жил в режиме строгих ограничений, резкий переход к тяжелой пище и алкогольным напиткам становится настоящим физиологическим шоком. Статистика гастроэнтерологических отделений в пасхальную неделю подтверждает: неумеренное «разговение» часто заканчивается на больничной койке, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Анастасия Тимощенко.

Любое длительное ограничение в питании запускает в организме процессы адаптации. Когда мы отказываемся от животного белка и жиров, наше тело переходит в экономный режим: снижается выработка ферментов в желудочно-кишечном тракте, замедляется моторика, может возникать застой желчи.

«Организм адаптируется не только под размеры порций, но и под содержание основных компонентов пищи в них», — объясняет эксперт. Если после периода «затишья» в систему внезапно попадает ударная доза жиров, сахара и этанола, ферментативная система просто не справляется с нагрузкой. Наиболее уязвимыми в этой ситуации становятся печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и его протоки.

Традиционные праздничные блюда — это концентрация компонентов, которые сложнее всего переваривать.

Творожная пасха: содержит критическое количество жиров и сахара.

Сдобная выпечка (куличи): сочетание рафинированной муки, дрожжей и сладости создает высокую нагрузку на поджелудочную железу.

Яйца в большом количестве: избыток белка и желтков после поста может спровоцировать сбой в работе ЖКТ.

Сладкие вина: высокое содержание сахара в алкоголе только усугубляет токсическое воздействие.

Вопреки распространенному мнению, что бокал вина помогает пищеварению, врачи придерживаются жесткой позиции. Спиртное само по себе является токсичным веществом, а в сочетании с жирной пищей после периода голодания оно наносит «двойной удар» по организму.

«К сожалению, безопасных доз алкоголя не существует, и его употребление после периода строгих дней поста не рекомендуется», — подчеркивает Анастасия Тимощенко. Особенно опасно пить вино на фоне переедания: это прямой путь к обострению хронических заболеваний или дебюту острых состояний, таких как панкреатит или холецистит.

Если после трапезы вы чувствуете дискомфорт, важно вовремя распознать сигналы организма о том, что печень или поджелудочная работают на пределе. Типичные признаки включают:

Тяжесть, тошнота и отрыжка: это маркеры того, что желудок не справляется с объемом «тяжелой» пищи и процесс его опорожнения замедлился. Кишечные спазмы и жидкий стул: часто возникают как реакция на резкое поступление жиров. Боли в правом подреберье: могут свидетельствовать о проблемах с печенью или желчевыводящей системой.

Чтобы пасхальное воскресенье не закончилось визитом к врачу, важно соблюдать правила «медленного старта». Основной принцип — постепенность и дробность питания.

«Начинать лучше с легкоусвояемых белков: нежирных сортов мяса, рыбы или молочных продуктов», — советует врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Она посоветовала план безопасного возвращения к привычному рациону.

Яйца: не спешите съедать несколько штук за раз. В идеале стоит ограничиться только белком или съесть не более одного целого яйца (а лучше — половину).

Выпечка: воспринимайте кулич не как основное блюдо, которым можно утолить голод, а как десерт. Небольшой порции будет вполне достаточно.

Очередность: сначала вводите легкие белковые продукты, затем — сложные углеводы и жиры.

Соблюдение режима и осознанность в выборе блюд позволят вам насладиться праздником без вреда для здоровья. Помните, что истинный смысл завершения поста — не в количестве съеденного, а в постепенном возвращении к полноценному рациону.

Ранее россиянам раскрыли секреты хранения кулича и пасхи.