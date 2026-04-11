Жителям азиатской части России предрекли аномальные холода

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что жителей азиатской части РФ на выходных ожидает аномально холодная погода.

По ее словам, прогнозируются аномалии до 10°C, самая большая — в Красноярском крае.

«По азиатской территории у нас аномалия в выходные до минус 8-10°C будет в Красноярском крае, это Туруханский район, Эвенкия и, может быть, самые восточные районы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов», — поделилась она.

Макарова уточнила, что на юге Сибири температура будет близка к норме. К примеру, на севере Новосибирской области, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии будет 4-6°C холоднее. В начале следующей недели ожидается постепенное повышение температуры.

Холодный фронт принесет за собой осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, добавила специалист.

11 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что период ненастной погоды в Москве закончится в выходные, в столицу вернутся тепло и солнце.

10 апреля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха в предстоящие выходные (11-12 апреля), а также на следующей неделе.

Синоптик выразила мнение, что текущий перепад температур на психологическом уровне тяжело воспринимается, так как холод пришел в Московскую область после долгого периода потепления, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом сейчас столбики термометров показывают практически нормальные для этого времени года цифры.

