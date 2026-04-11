Жителям азиатской части России предрекли аномальные холода

Синоптик Макарова: за Уралом ожидается аномально холодная погода
Виталий Белоусов/РИА Новости

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что жителей азиатской части РФ на выходных ожидает аномально холодная погода.

По ее словам, прогнозируются аномалии до 10°C, самая большая — в Красноярском крае.

«По азиатской территории у нас аномалия в выходные до минус 8-10°C будет в Красноярском крае, это Туруханский район, Эвенкия и, может быть, самые восточные районы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов», — поделилась она.

Макарова уточнила, что на юге Сибири температура будет близка к норме. К примеру, на севере Новосибирской области, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии будет 4-6°C холоднее. В начале следующей недели ожидается постепенное повышение температуры.

Холодный фронт принесет за собой осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, добавила специалист.

11 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что период ненастной погоды в Москве закончится в выходные, в столицу вернутся тепло и солнце.

10 апреля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха в предстоящие выходные (11-12 апреля), а также на следующей неделе.

Синоптик выразила мнение, что текущий перепад температур на психологическом уровне тяжело воспринимается, так как холод пришел в Московскую область после долгого периода потепления, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом сейчас столбики термометров показывают практически нормальные для этого времени года цифры.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
