Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Глава НАСА рассказал, до какого момента США намерены летать к Луне

Joe Skipper/Reuters

США намерены продолжать осуществлять миссии к Луне до тех пор, пока не высадятся на ней в 2028 году. Об этом заявил в ходе прямого эфира НАСА заявил глава агентства Джаред Айзекман после успешного завершения пилотируемой лунной миссии «Артемида-2».

По его словам, американцы «вновь в строю» в области отправки астронавтов на Луну и это только начало.

«Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней [Луне] в 2028 году и не начнем строить нашу базу», — сказал Айзекман.

10 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут.

В экипаж «Ориона» входили астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!