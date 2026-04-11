Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая, по его словам, станет самой крупной в мире.

«Сегодня моя администрация официально представила многоуважаемой комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — написал он.

На фотографии, которую прикрепил американский лидер, показан проект компании Harrison Design. На картинке изображена арка из светлого камня с элементами позолоты, на вершине которой — два орла из цветного металла. По ее центру расположена золотая фигура, похожая на статую Свободы с крыльями.

До этого стало известно, что Трамп привлек почти $2 млрд от корпоративных доноров на свои внутренние проекты, включая ремонт Белого дома и празднование 250-летия страны.

В настоящее время в Белом доме, по требованию президента, активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Глава государства ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн.

До этого журналисты заметили в Белом доме на стене фотографию Трампа и российского президента Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске.

Ранее в центре Вашингтона установили большой трон с золотым унитазом.

 
