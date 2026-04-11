11 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

11 апреля мир чтит память узников фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона напоминает о важности поиска эффективных методов лечения этого заболевания. У православных христиан — Великая суббота: среди самых ожидаемых событий дня — схождение Благодатного огня. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 11 апреля

* День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ

Памятная дата для военнослужащих флота учреждена приказом главкома ВМФ России. Служба радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отвечает за нейтрализацию опасных веществ, дегазацию и дезактивацию кораблей, береговых объектов. История подразделения началась еще в годы Великой Отечественной войны, когда войска впервые массово столкнулись с угрозой химического оружия. Сегодня специалисты службы работают на ликвидации техногенных аварий и в зонах боевых действий.

* День Конституции республики Крым

Региональный праздник приурочен к принятию основного закона Крыма в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Конституция закрепила статус Крыма как демократического правового субъекта РФ, а также три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский. В этот день проходят торжественные собрания, концерты, церемонии поднятия флага и уроки патриотизма в школах.

* Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата выбрана в память о восстании в Бухенвальде 1945 года. Узники атаковали охрану и захватили лагерь, установив над ним контроль до подхода американских войск. Это день памяти, который служит напоминанием о трагедии миллионов людей, ставших жертвами нацистского режима.

* Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Дата приурочена ко дню рождения британского врача Джеймса Паркинсона, который в 1817 году впервые описал «дрожательный паралич». Его именем и было названо это хроническое нейродегенеративное заболевание. Среди симптомов болезни Паркинсона — тремор, скованность, нарушение равновесия. В мире около 10 млн человек страдает этим заболеванием. Эффективного лечения до сих пор не найдено, современная медицина может лишь замедлить развитие недуга. Цель дня — привлечь внимание к проблеме, стимулировать исследования и поиск методов лечения.

* Международный день «Луи Луи»

Этот неофициальный праздник рок-н-ролла родился благодаря песни Louie Louie, которую написал Ричард Берри в 1955 году. Мировую славу ей принесла версия группы The Kingsmen. Композиция отличалась нарочито неразборчивым вокалом, из-за чего даже вызывала расследования ФБР — подозревали, что в тексте скрыты непристойности. Тем не менее, запись включена в Зал славы рок-н-ролла, и каждый год в этот день фанаты включают ее в разных вариантах исполнения.

* Всемирный день анимешника

Праздник отмечают поклонники японской анимации. Аниме давно вышло за пределы нишевого увлечения. «Наруто», «Атака титанов», «Унесенные призраками» известны миллионам зрителей по всему миру. Сегодня фанаты устраивают косплей-встречи, марафоны просмотров, рисуют фан-арт и обсуждают новинки сезона. Дата не имеет официального статуса, но это повод подчеркнуть свою любовь к жанру.

Веселые праздники 11 апреля • Праздник неумелых рук. В этот день с юмором относятся к мелким бытовым и творческим промахам. Люди делятся в соцсетях забавными историями о своих неудачах, проводят конкурсы на самую смешную ошибку или неудачную поделку.

Что отмечают в разных странах 11 апреля

День фастфуда путин (National Poutine Day) — Канада. 11 апреля канадцы чествуют свое культовое блюдо — путИн (ударение на второй слог). Это щедрая порция картофеля фри, залитая горячей мясной подливкой и посыпанная скрипучими сырными шариками (cheese curds). Родиной блюда считается провинция Квебек, где оно появилось в 1950-х годах. В честь праздника рестораны предлагают авторские вариации: с трюфелями, беконом, лобстером или с добавлением фуа-гра.

День Хуана Сантамария — Коста-Рика. Праздник отмечают в честь национального героя, погибшего в 1856 году в битве при Ривасе (Никарагуа). Он поджег факелом вражеский форт американского флибустьера Уильяма Уокера, чем решил исход сражения. Герою установлены памятники, его именем назван международный аэропорт.

День трех драконов — Китай. Праздник посвящен трем мифологическим существам: дракону, фениксу и черепахе. Они символизируют мудрость, справедливость и долголетие. В Китае и Восточной Азии люди наряжаются в костюмы, устраивают парады и фестивали, украшают дома изображениями драконов и дарят их фигурки для привлечения удачи.

Религиозные праздники 11 апреля

* Великая Суббота Страстной седмицы

Великая Суббота Страстной седмицы вплотную приближает нас к Пасхе. Это последний день Великого поста. Сегодня верующие вспоминают погребение тела Иисуса Христа и Его сошествие в ад. Разрушив врата ада, Христос вывел оттуда души праведников, возвестив победу жизни над смертью.

В этот день в храмах освящают куличи, крашеные яйца и другие пасхальные блюда. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня — символ радостной вести о Воскресении Христовом. Поздно вечером прихожане собираются в храмах на пасхальную службу.

* День памяти преподобного Иоанна Пустынника

Иоанн родился в Палестине в богатой христианской семье, но с юности стремился к уединению. Взяв благословение у своего духовного наставника, он удалился в глухую пустыню, где провел десятки лет в строжайшем посте, молитве и полном безмолвии. Отшельник спал не более двух часов в сутки, питался лишь дикими травами и просфорой, полученной в храме раз в неделю. За свою аскетическую жизнь преподобный стяжал дар прозорливости и исцеления душевных недугов. К нему тайно приходили иноки и миряне за советом, но он избегал человеческой славы. Скончался в глубокой старости.

Народные праздники 11 апреля

Берещенье

На Руси в этот день отмечали Берещенье — день, когда береза «просыпается» и начинается активное сокодвижение. Крестьяне отправлялись в рощи собирать сладкий березовый сок — его пили свежим, заготавливали впрок. Наши предки верили в его очищающую силу. Саму березу почитали как оберег, защитницу от нечистой силы и болезней. Дерево украшали лентами и просили у него здоровья.

Было принято в этот день париться в бане с березовым веником. Чем сильнее похлещешь себя — тем здоровее будешь. День также считался благоприятным для целебных обрядов.

Именины 11 апреля

* Евстафий;

* Иван;

* Иона;

* Исаакий;

* Кирилл;

* Леонард;

* Маркиан;

* Марк;

* Патапий;

* Станислав;

* Филипп.

Приметы: что можно и что нельзя делать 11 апреля

Приметы о погоде

Если береза пустила сок — пора сеять пшеницу: зима окончательно отступила.

Сильный ветер в этот день — к дождливому маю.

Увидеть жаворонка — к счастью в доме.

Туман утром — к ясной и теплой погоде.

Если корова мычит часто — жди непогоды.

Что можно делать 11 апреля

* Посетить богослужение в храме

* Освятить куличи и яйца.

* Завершить приготовления к Пасзе, доделать начатое на неделе.

* Мириться с теми, с кем ты в ссоре, просить прощения и прощать самому. Это время тихой молитвы, размышлений и примирения с близкими.

Что нельзя делать 11 апреля

* Шуметь, громко смеяться, петь, слушать музыку или посещать увеселительные мероприятия.

* Венчаться.

* Устраивать поминки.

* Заниматься тяжелым физическим трудом, шить, стирать и работать с землей.

* Ругаться, сквернословить, обижать других или таить обиду — вся энергия должна быть направлена на очищение души.

* Брать/давать в долг — это может привести к убыткам и бедности.

Лунный календарь 11 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 24-й лунный день.

Луна в Козероге и Водолее.

Астрологи советуют сегодня быть активнее: согласно лунному календарю, даже сложные дела могут получиться. На работе можно начать новый проект или доделать старый. День считается благоприятным для общения с коллегами и начальством. Можно присмотреться к смене работы.

Если сегодня избавиться от старых вещей, это заметно преобразит дом. Сторонники астрологии также отмечают, что это подходящий день для свиданий и новых отношений. В спорте и йоге не стоит слишком усердствовать, не рекомендуется переедать и злоупотреблять алкоголем. Хотя наука и отрицает влияние фаз Луны на повседневную жизнь человека, последнее точно будет не лишним.

11 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 11 апреля

* 1814 год — Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправился в ссылку на остров Эльба.

* 1857 год — Александр II утвердил герб России с двуглавым орлом.

* 1865 год — французский химик Луи Пастер подал заявку на патент с новым «способом сохранения вина», позднее метод получил название пастеризация.

* 1891 год — издан указ о начале строительства Транссибирской магистрали.

* 1909 год — на побережье Средиземного моря близ Яффы основан город, получивший позднее название Тель-Авив.

* 1944 год — советские войска освободили от немецких захватчиков города Керчь и Джанкой.

* 1961 год — начался судебный процесс над «архитектором Холокоста», нацистом Адольфом Эйхманом.

* 1970 год — состоялся запуск американского космического корабля «Аполлон-13». Эта миссия считается самой драматической в истории американской космонавтики.

Кто родился 11 апреля

* В 1887 году родился Джон Джордж Филлипс — старший радист «Титаника», который до последнего передавал сигналы бедствия и погиб при крушении.

* В 1894 году родился Эмиль Кио — легендарный иллюзионист и артист цирка, народный артист РСФСР.

* В 1908 году родился Масару Ибука — японский инженер, один из основателей компании Sony.

* В 1914 году родился Норман Макларен — канадский режиссер и новатор в анимации, обладатель множества международных наград.

* В 1948 году родился Георгий Ярцев — советский футболист и тренер.

* В 1954 году родился Валерий Гаркалин — актер театра и кино, народный артист России.

Кто скончался 11 апреля • В 1979 году умер Леонид Быков — советский режиссер, сценарист, актер.

• В 2007 году умер Курт Воннегут — американский писатель, сатирик.

• В 2016 году умер Альберт Филозов — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.

Кто отмечает день рождения 11 апреля

* 66 лет исполняется Джереми Кларксону — британскому телеведущему и автожурналисту, прославившемуся благодаря шоу Top Gear.

* 61 год исполняется Ирине Безруковой — советской и российской актрисе театра, кино и озвучивания, телеведущей.

* 61 год исполняется Дмитрию Соколову — российскому юмористу, участнику шоу «Уральские пельмени».

* 58 лет исполняется Сергею Лукьяненко — российскому писателю-фантасту, автору культовых романов «Ночной дозор» и «Спектр».

* 45 лет исполняется Елене Борщевой — российской юмористке, бывшей участнице шоу Comedy Woman.

* 45 лет исполняется Алессандре Амбросио — одной из самых известных бразильских супермоделей, бывшему «ангелу» Victoria's Secret.

* 32 года исполняется Дункану Лоуренсу — нидерландскому музыканту и победителю «Евровидения-2019» с песней Arcade.

* 26 лет исполняется Морган Лили — американской актрисе, сыгравшей в фильмах «2012» и «Люди Икс: Первый класс».