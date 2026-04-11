Миссия «Артемида-2» завершена. Как «Орион» вернулся на Землю после облета Луны

Космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут.

Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив миссию «Артемида-2» — первый более чем за 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. По данным НАСА, посадка прошла по графику — капсула приводнилась около 17:08 по местному времени (03:08 11 апреля по мск).

Возвращение экипажа началось с отделения служебного модуля примерно за 25 минут до входа в атмосферу Земли. Этот модуль обеспечивал жизнедеятельность экипажа на протяжении всей десятидневной миссии.

После отделения капсула с астронавтами развернулась теплозащитным щитом вперед. Как поясняли в НАСА, это критически важный этап, так как правильная ориентация определяет, выдержит ли корабль экстремальные температуры при торможении.

Затем был выполнен финальный корректирующий маневр, который зафиксировал капсулу под строго заданным углом входа в атмосферу. От этого параметра напрямую зависит безопасность экипажа.

Скорость и огненный коридор

При возвращении от Луны «Орион» входил в атмосферу со скоростью около 40 тысяч км/ч — сопоставимой с показателями миссий программы «Аполлон» в 1960-1970-х годах. На таких скоростях даже минимальная ошибка в траектории критична.

Тепловой щит корабля рассчитан на температуры до 5000 градусов по Фаренгейту (более 2700 градусов по Цельсию). При этом даже незначительное отклонение угла входа могло привести к резкому росту тепловой нагрузки.

В ходе первой беспилотной миссии «Артемида-1» в 2022 году тепловой щит подвергся значительным повреждениям. Однако, как заявляли представители НАСА, инженеры внесли изменения в профиль входа в атмосферу, чтобы снизить риски при пилотируемом полете.

Связь пропала на шесть минут

Прохождение плотных слоев атмосферы заняло около 13 минут. В этот период корабль потерял связь с Землей примерно на шесть минут.

Как объясняют специалисты НАСА, при движении на гиперзвуковой скорости вокруг капсулы образуется плазменное облако, которое блокирует радиосигналы. Этот эффект фиксировался и во время миссий «Аполлон».

На этом этапе «Орион» тормозил за счет сопротивления атмосферы. По мере снижения скорости система начала последовательное раскрытие парашютов. Сначала были выпущены два тормозных парашюта диаметром около 7,6 метра. Они позволили снизить скорость капсулы до примерно 500 км/ч.

Затем сработали вспомогательные парашюты, которые вытянули три основных купола диаметром более 35 метров. На них скорость снижения уменьшилась до безопасных значений — около 30 км/ч. Именно на этой стадии капсула завершила спуск и приводнилась в океане.

Посадка и эвакуация экипажа

После приводнения вокруг капсулы автоматически надулись стабилизирующие поплавки, которые привели ее в вертикальное положение. Корабль может приводниться под разными углами, поэтому эта система предусмотрена для выравнивания.

В зоне посадки находились корабли НАСА и Береговой охраны США. Эвакуация экипажа проходила с использованием вертолетов. Астронавты поочередно покинули капсулу, перейдя на надувной плот, после чего их подняли на борт. Командир миссии Рид Уайзмен покинул корабль последним. Всего эвакуация заняла около двух часов.

Астронавтов доставили на десантный корабль USS John P. Murtha, после чего их должны перевезти на военно-морскую базу в Сан-Диего, а затем — в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне для медицинского обследования и анализа миссии.

Первый полет за полвека

Миссия «Артемида-2» стала первым пилотируемым полетом к Луне со времен завершения программы «Аполлон» в 1972 году. В состав экипажа вошли четыре астронавта: Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен — это первый представитель Канады, отправившийся к Луне.

Полет стартовал в рамках новой лунной программы НАСА «Артемида», целью которой стало возвращение человека на поверхность Луны и создание условий для дальнейших миссий, включая подготовку к полетам на Марс. В отличие от «Аполлонов», миссия «Артемида-2» не предусматривала посадку на Луну. Экипаж совершил облет спутника по траектории свободного возврата, аналогичной использовавшейся в миссии «Аполлон-8» в 1968 году.

Продолжительность миссии составила около десяти дней, за это время экипаж протестировал системы жизнеобеспечения, навигации и связи корабля в условиях дальнего космоса. Отдельное внимание уделялось проверке работы теплозащиты при возвращении — одному из ключевых элементов для будущих пилотируемых миссий.