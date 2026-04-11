Спикер парламента Ирана сделал предупреждение США перед началом переговоров

Галибаф пообещал ответить на использование США переговоров для обмана

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран ответит соответствующим образом, если Вашингтон будет использовать переговоры для показухи и обмана. Его слова передает агентство Tasnim.

«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — отметил Галибаф.

Он уточнил, что у Ирана благие намерения, но США они не доверяют.

11 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США на предстоящих переговорах с Ираном потребуют от Тегерана отказаться от планов получить ядерное оружие.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее Россия призвала участников переговоров по Ирану избегать эскалации.