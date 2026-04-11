Трамп пообещал помиловать всех высших чиновников своей администрации

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что помилует всех высших чиновников своей администрации перед уходом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Таким образом Трамп заявил, что таким образом попытается защитить их от возможных преследований в будущем.

«Я помилую каждого, кто подошел в пределах 200 футов (около 60 м. — «Газета.Ru») к Овальному кабинету», — отметил Трамп.

Авторы публикации подчеркивают, что, говоря об уходе из Белого дома, Трамп подразумевает окончание президентского срока в 2029 году.

5 февраля американист Малек Дудаков заявлял, что Трамп не имеет шансов пойти на третий срок президентства, поскольку для этого нужно будет вносить поправку в конституцию, а этот процесс очень сложный.

Трамп делает заявления по поводу третьего срока для того, чтобы перебить информационную повестку, связанную со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в документах которого фигурирует сам президент США, считает Дудаков.

Ранее в Совфеде рассказали о трех ошибках Трампа.

 
