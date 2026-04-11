Хантер Байден покинул США из-за долгов. Что известно о его финансовых проблемах?

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден покинул страну, сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебные документы. По данным издания, это произошло на фоне иска бывшего адвоката о задолженности за юридические услуги. Сам Байден ранее оценивал свои долги примерно в $17 млн.

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден покинул страну на фоне заявлений о задолженности в размере $17 млн, сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебный документ. По данным издания, на Хантера подал в суд его бывший адвокат Барри Коберн из юридической фирмы Winston & Strawn LLP, которому он задолжал сумму, «значительно превышающую $50 тыс.».

В публикации отмечается, что адвокатская контора Winston & Strawn защищала Хантера Байдена в делах о неуплате налогов и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, а также в других судебных разбирательствах. В итоге он не оплатил счета и на него подали в суд его же юридические защитники.

По данным The Daily Mail, в прошлом году сам Хантер заявлял, что его долги составляют $17 млн.

В мае прошлого года 56-летний Хантер вместе со своей 39-летней женой Мелиссой отправился на ее родину в Кейптаун (ЮАР), что привело к снятию с него государственной охраны из-за непомерных расходов.

«В этой группе охраны целых 18 человек, это просто смешно!» — писал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщая об отзыве охранявших Хантера агентов Секретной службы.

В Кейптауне, как предполагает The Daily Mail, Байден-младший не бедствует: в частности, он сообщал о планах по покупке нового дома. При этом он часто бывает и в США. Его сводная сестра Эшли на этой неделе опубликовала общее пасхальное фото семьи в Калифорнии, где присутствует и Хантер.

Все это не вполне сочетается с утверждениями его адвоката Барри Коберна, который указал в своем иске, что Хантер не имеет средств к существованию. «Красивое слово для обозначения нищего», — иронизирует The Daily Mail.

Чем известен Хантер Байден

Ранее Хантер Байден не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и СМИ. Ранее Хантер Байден в своих мемуарах и публичных заявлениях сообщал о проблемах с алкоголем и наркотической зависимостью. Он также был замешан в громком международном коррупционном скандале с украинской газовой компании Burisma Holdings. По словам его жены Кэтлин Буле, с которой он прожил в браке с 1993 по 2017 год, траты на наркотики, алкоголь, стрип-клубы и подарки для женщин были его приоритетом по сравнению с семьей.

В 2023 году дело дошло до суда. Хантера обвиняли в том, что в 2018 году он приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, указав в документах, что не употребляет наркотики. Однако в реальности он находился в зависимости с 2015 по 2019 год, о чем писал в мемуарах и рассказывал публично. По американским законам, лица с наркотической зависимостью не имеют права владеть оружием.

Еще одно обвинение касалось неуплаты налогов: с 2016 по 2019 год Хантер Байден задолжал фискальным органам $1,4 млн. Прокуратура утверждала, что вместо оплаты долгов он тратил деньги на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение задолженности, Байдену грозило до 17 лет тюрьмы.

После долгих разбирательств он признал вину по всем обвинениям, вынесение приговора в Федеральном суде центрального округа Калифорнии должно было состояться 16 декабря 2024 года. Но этого так и не случилось. 2 декабря 2024 года уходящий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына. В заявлении об этом американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование Хантера избирательным и политически мотивированным. Байден-старший охарактеризовал процесс как «судебную ошибку» и выразил надежду на то, что общество поймет причины его решения, связанного как с ролью отца, так и президента.