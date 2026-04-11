Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Почти 90% россиян пьют чай ежедневно

ТИАР-Центр: 86% россиян пьют чай ежедневно, кофе — 76%
Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Чай остается наиболее распространенным горячим напитком в российских домохозяйствах. 86% респондентов сообщили, что пьют чай ежедневно или почти ежедневно, тогда как кофе регулярно пьют 76% опрошенных. Доля респондентов, воздерживающихся от регулярного употребления горячих напитков – менее 1%.

К такому выводу пришли в ТИАР-Центре по итогам проведения всероссийского социологического исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Аналитики выяснили, что чаепитие с угощениями занимает особое место в повседневной жизни россиян. Оно является атрибутом гостеприимства, семейного общения и культурных традиций, ассоциируется с уютом и теплом.

ТИАР-Центр

Обычно чай пьют дома – этот факт подтвердил 91% опрошенных. На работе или учебе чай пьют 34% россиян, в кафе — 12%. По словам участников опроса, чай чаще всего сопровождает совместные семейные разговоры и прием гостей.

Угощения к чаю у россиян ассоциируются прежде всего с гостеприимством (48% опрошенных), семейными встречами (26%), заботой о близких (25%). Для 18% участников опроса чай с угощениями связан с рабочими перерывами.

ТИАР-Центр

В топ-5 самых популярных угощений к чаю вошли: печенье – 63%, конфеты – 52%, домашняя выпечка – 39%, шоколад – 30%, пряники –28%. Только 9% россиян предпочитают пить чай или кофе без угощений.

Примечательно, что у 62% населения страны чаепитие ассоциируется с самоваром. Среди главных символов российского чаепития также варенье (его отметили 46% респондентов), баранки (42%), чашка с блюдцем (41%), пряники (33%).

85% респондентов считают, что чай с угощениями – это форма семейного общения, а 84% убеждены, что это часть культурной традиции. У 45% россиян домашнее чаепитие ассоциируется с ощущениями уюта и тепла.

«Домашнее чаепитие с угощениями можно рассматривать как узнаваемый социальный контекст страны», – отмечают в ТИАР-Центре. – Продвижение чаепития с угощениями может стать частью как культурных, так и туристических проектов, связанных с гостеприимством и семейными традициями в России».

Ранее было названо безопасное количество заварок для одного чайного пакетика.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
