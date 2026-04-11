«Яндекс» объяснил сбой с получением писем в электронной почте от Telegram

Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

В «Яндексе» подтвердили, что у пользователей «возникли временные сложности с получением писем от Telegram». Об этом пишет портал «Код Дурова».

По информации портала, специалисты «Яндекса» оперативно обнаружили и устранили неполадку. Сейчас, по их словам, «все работает, как и прежде».

Накануне пользователи жаловались, что перестали получать электронные письма с кодом, необходимым для входа в свой аккаунт мессенджера. SMS-сообщения для аутентификации не приходят с осени 2025 года.

4 апреля основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что созданный им мессенджер в России будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика. Он отметил, что сейчас «вся нация нацелена на то, чтобы обойти ограничения», вводимые в России, и для этого используют VPN и прокси-серверы. При этом Дуров добавил, что попытки блокировки сервиса привели к сбоям в работе российских банков.

Ранее Дуров осудил Apple за удаление VPN из российского App Store.

 
