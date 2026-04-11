Москалькова обсудит с Тюрком удары ВСУ по гражданским объектам в России

Москалькова намерена обсудить с Тюрком атаки ВСУ на гражданские объекты в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обсудить с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в России. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Она заявила, что в ходе предстоящего разговора с Тюрком затронет тему своих обращений о нарушениях Киевом международного гуманитарного права.

«Это вопросы целенаправленных обстрелов объектов гражданского назначения: школ, предприятий <…>, как правило, в приграничных населенных пунктах, не имеющих отношения к военным действиям», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в докладе верховного комиссара ООН по правам человека предоставленная ею информация отражается в крайне дозированной и недостаточной форме.

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что такими обращениями она пытается привлечь внимание общественности к массовым и циничным нарушениям прав человека. Омбудсмен намерена проинформировать Тюрка о том, что ее обращения не в полной мере отражаются в документах ООН.

Ранее Москалькова сообщила о планах уведомить ООН о пытках военных.