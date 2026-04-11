Бывший «ангел» и долларовый миллионер. Модели Алессандре Амбросио — 45

Сегодня 45-летие отмечает бразильская модель и актриса Алессандра Амбросио. За эти годы она прошла путь от девочки из провинциального городка до бывшего «ангела» Victoria's Secret и иконы мировой индустрии моды с состоянием около $80 миллионов.

Алессандра Корин Мария Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в бразильском городе Эрешин в семье владельцев автозаправки Луиса и Люсильды. Она с восьми лет мечтала стать моделью, однако комплексовала из-за оттопыренных ушей. Девочка убедила родителей оплатить ей пластическую операцию для их коррекции, однако она попала к неопытному врачу, из-за чего процедура была не только очень болезненной, но и некачественной. Устранять последствия допущенных врачебных ошибок пришлось у других специалистов на протяжении года.

В 12 лет Амбросио отдали в модельную школу и она практически сразу стала участвовать в фотосессиях. Спустя три года она победила в национальном конкурсе Elite Model Look, благодаря чему получила контракт с крупным агентством и вскоре появилась на обложке журнала ELLE. После этого она снялась в рекламе множества брендов, включая Guess, Giorgio Armani и Rolex, а в 2000 году заключила контракт с Victoria's Secret.

Эта работа стала поворотной в ее карьере. Уже спустя четыре года она получила статус «Ангела» бренда, а к 2010 году, по данным журнала Forbes, ее гонорары доходили до $5 млн в год, благодаря чему она вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых моделей мира. Сотрудничество с Victoria's Secret продлилось до 2017 года.

Параллельно с этим Амбросио создала свой бренд купальников, а также начала исполнять эпизодические и второстепенные роли в кино и сериалах. В связи с тем, что ее отец с 30 лет борется с рассеянным склерозом, модель стала послом доброй воли общества по борьбе с этим заболеванием National Multiple Sclerosis Society.

С 2005 по 2018 годы Амбросио состояла в отношениях с американским бизнесменом Джейми Мазуром. Несмотря на двух общих детей и помолвку в 2008 году, пара так и не заключила официальный брак, в итоге распавшись. В 2024 году модель раскрыла, что встречается с австралийским дизайнером украшений Баком Палмером. А в этом месяце, незадолго до 45-летия, она выложила фото с кольцом на безымянном пальце, чем породила слухи о венчании.