Обменялись угрозами и поехали в Пакистан. Чего ждать от переговоров США и Ирана?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры об окончании войны в Иране и урегулировании кризиса судоходства в Ормузском проливе. Поднимаясь на борт самолета, он выразил надежду на успех своей миссии и заявил о готовности «протянуть руку» Тегерану. В Иране тем временем напомнили, что как минимум два ранее согласованных условия — прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов — должны быть выполнены до начала переговоров. В противном случае они могут и не начаться.

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса вылетел в столицу Пакистана Исламабад. Там должны состояться переговоры о завершении военных действий с Ираном и разблокировании Ормузского пролива. Помимо него, американскую сторону на этой встрече будут представлять старший советник главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Поднимаясь на борт, вице-президент заявил, что он с нетерпением ждет переговоров, надеется, что они пройдут успешно, и предупредил, чтобы Тегеран «не играл» с Вашингтоном.

«Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, конечно, готовы протянуть им руку. Но если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что наша переговорная команда не так уж сговорчива», — сказал Вэнс.

Делегация Ирана, по-видимому, пока не прибыла в Исламабад — сообщения об этом разнятся. Как заявлялось ранее, в ее состав должны войти новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и его заместитель Маджид Тахт-Раванчи.

Как сообщает The Guardian, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сегодня заявил, что два ранее согласованных условия — прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов — должны быть выполнены до начала переговоров . По его словам, «эти шаги являются частью обязательств, взятых на себя сторонами», а если они не будут выполнены — встреча сторон может и не начаться.

Взаимные угрозы

Перед началом переговоров стороны традиционно обменялись угрозами.

В интервью New York Post президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты запускают масштабную программу по перевооружению своих кораблей, которые в случае неудачи переговоров будут применены против Ирана.

«Мы загружаем на корабли лучшие боеприпасы, самое лучшее оружие из когда-либо созданного — даже лучше, чем то, что у нас было раньше, и мы разносим их в клочья», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, США «будут очень эффективно использовать их» в случае, если сделка сорвется. «Мы узнаем об этом примерно через 24 часа. Скоро мы все выясним», — сказал Трамп.

В свою очередь, объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что армия страны находится в полной боевой готовности.

«Агрессоры не останутся без ответа. Управление Ормузским проливом выйдет на новый уровень, права Ирана не подлежат уступкам. В случае продолжения атак на «Хезболлу» и Ливан последует жесткий ответ», — отметили в штабе.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран не хочет прекращения огня, которое позволит США и Израилю снова начать атаки.

Мнение экспертов

Запланированные в Пакистане переговоры США и Ирана не преследуют цели по достижению прочного мира, а являются тактическим ходом, чтобы стороны могли выиграть время и оценить риски выхода кризиса из-под контроля. Такое мнение в комментарии для ТАСС выразил один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

По его словам, война «начинает перерастать в неконтролируемый конфликт», при этом ни США, ни Израиль не хотят такого развития событий. В то же время Иран вынужден вступить в переговоры, «потому что у него не осталось выбора». В таких условиях, по мнению Абдуллаха Агара, примирение сторон невозможно.

Российский политолог-востоковед Каринэ Геворгян в комментарии для телеканала «Звезда» оценила вероятность срыва переговоров в 55–60%. Она обратила внимание на «странную путаницу и споры относительно распространения перемирия на Ливан» и указала, что иранская сторона видит концентрацию американских сил в регионе.

Такое уже было перед предыдущими переговорами, которые принимал Оман, и может свидетельствовать о подготовке американской стороны к новому удару. «Я склоняюсь к тому, что переговоры не состоятся», — сказала Геворгян.