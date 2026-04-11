Доля валютных вкладов в России упала до минимума за 18 лет

«Известия»: доля валютных депозитов упала до минимума за 18 лет
Доля валютных вкладов в России снизилась до 5%, что стало минимальным значением за 18 лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В материале говорится, что объем валютных депозитов в абсолютном выражении составил почти 3,5 трлн рублей, или около $45 млрд по курсу на 1 февраля.

Главная причина такой динамики, как заявили в ЦБ, в том, что банки не заинтересованы в привлечении валютных средств из-за ограниченных возможностей их размещения.

«То, что для клиента — актив, для банка — пассив. Ведь он фактически берет у людей деньги в кредит, и ему нужны рыночные инструменты, позволяющие вернуть проценты и заработать сверху», — сказал изданию финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По его словам, сейчас таких инструментов в России просто нет, так как валютные кредиты никто не берет, а операции с зарубежными ценными бумагами остановлены.

По прогнозу «Известий», к концу текущего года курс нацвалюта упадет до 95 рублей за доллар с нынешних 80 рублей.

Снятие наличной иностранной валюты со счетов, открытых после 9 марта 2022 года, по-прежнему ограничено — выдача средств производится в рублях по актуальному курсу.

