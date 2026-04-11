Российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия даст жесткий ответ в случае нарушения пасхального перемирия. Его слова приводит издание «Абзац».

«Россия ответит жестко. <...> Посмотрим, с какого раза они (украинская сторона. — «Газета.Ru») начнут соблюдать обещания и договоренности. [Будут применены] ракеты, артиллерийская и беспилотная авиация. Главное, что не по гражданскому населению. Мы стараемся использовать все возможности, чтобы люди не пострадали», — отметил Колесник.

Накануне член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также заявлял, что армия России достойно ответит в случае срыва пасхального перемирия Украиной.

По его словам, ВС РФ должны быть готовы к предотвращению провокаций со стороны ВСУ. Если Киев решит нарушить перемирие, то Москва «достойно ответит», заверил депутат.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее Зеленский предрек трудные времена Украине.