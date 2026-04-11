Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме рассказали, кто может оплачивать ЖКУ без комиссии

Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Оплачивать услуги жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без комиссии могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что банковская комиссия при оплате ЖКУ была отменена для ряда льготных категорий граждан 1 июля 2024 года.

«В этот список входят пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей, а также члены семей участников Великой Отечественной войны», — сказал депутат.

Колунов рассказал, что для того, чтобы не платить комиссию при офлайн-оплате необходимо предъявить подтверждающий документ: удостоверение пенсионера, справку об инвалидности и другие. В случае оплаты онлайн банковская система идентифицирует льготу автоматически.

Для перечисленных граждан комиссия также не взимается при оплате пени за просрочку платежей.

В марте в Госдуме предложили ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг на уровне не более 10% от дохода семьи.

Ранее в Госдуме предложили объяснять россиянам причины роста счетов за ЖКУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!