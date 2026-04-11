В Госдуме рассказали, кто может оплачивать ЖКУ без комиссии

Колунов: оплачивать ЖКУ без комиссии могут пенсионеры и ветераны боевых действий

Оплачивать услуги жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без комиссии могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что банковская комиссия при оплате ЖКУ была отменена для ряда льготных категорий граждан 1 июля 2024 года.

«В этот список входят пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены их семей, а также члены семей участников Великой Отечественной войны», — сказал депутат.

Колунов рассказал, что для того, чтобы не платить комиссию при офлайн-оплате необходимо предъявить подтверждающий документ: удостоверение пенсионера, справку об инвалидности и другие. В случае оплаты онлайн банковская система идентифицирует льготу автоматически.

Для перечисленных граждан комиссия также не взимается при оплате пени за просрочку платежей.

