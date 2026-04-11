Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Американский журналист заподозрил у Трампа серьезное заболевание

Американский журналист Джонс заявил, что Трамп страдает деменцией
Kylie Cooper/Reuters

Американский журналист Алекс Джонс предположил, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией. Его слова передает Telegram-канал украинского агентства УНИАН.

Джонс подчеркнул, что Трамп ежедневно пытается повторять противоречащие друг другу высказывания по пять-шесть раз.

«Мы победили, все кончено. Нет, эта ситуация будет продолжаться вечно. Я никогда не позволю, чтобы Ормузский пролив был у них. Да, мы сдаем пролив. Я выйду из НАТО. Мы останемся в НАТО», — привел Джонс примеры заявлений Трампа.

Он уточнил, что именно так ведут себя люди. страдающие деменцией.

26 марта военблогер Юрий Подоляка говорил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что его «болезнь прогрессирует».

К таким признакам военный блогер отнес слова американского лидера о якобы поступившем к нему предложении стать верховным лидером Ирана.

До этого в Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в ближневосточном регионе.

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Иране опережает график.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!