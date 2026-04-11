Американский журналист заподозрил у Трампа серьезное заболевание

Американский журналист Алекс Джонс предположил, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией. Его слова передает Telegram-канал украинского агентства УНИАН.

Джонс подчеркнул, что Трамп ежедневно пытается повторять противоречащие друг другу высказывания по пять-шесть раз.

«Мы победили, все кончено. Нет, эта ситуация будет продолжаться вечно. Я никогда не позволю, чтобы Ормузский пролив был у них. Да, мы сдаем пролив. Я выйду из НАТО. Мы останемся в НАТО», — привел Джонс примеры заявлений Трампа.

Он уточнил, что именно так ведут себя люди. страдающие деменцией.

26 марта военблогер Юрий Подоляка говорил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что его «болезнь прогрессирует».

К таким признакам военный блогер отнес слова американского лидера о якобы поступившем к нему предложении стать верховным лидером Ирана.

До этого в Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в ближневосточном регионе.

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Иране опережает график.