Атаку БПЛА отражают в Геленджике и Крымском районе

SHOT: около 10 взрывов было слышно в Геленджике и Крымском районе

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Геленджик и Крымский район Краснодарского края. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители услышали серию взрывов в районе 03:00 мск в районе Геленджика. Очевидцы также видели вспышки в небе со стороны Черного моря.

В Крымском районе зафиксировано более 10 взрывов.

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на полеты. Власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее SHOT сообщал, что в Новороссийске сбили не менее двух беспилотников.

Накануне утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе области получила повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в Суровикинском районе были повреждены 13 домов, линия электропередач и газопровод.

Ранее в части Севастополя пропало электричество из-за падения обломков БПЛА.