Дюпон-Эньян упрекнул Зеленского за призывы к США вернуть санкции против нефти РФ

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в своем аккаунте в X президента Украины Владимира Зеленского из-за призывов вернуть санкции в отношении российской нефти.

«Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией», — отметил политик.

Он уточнил, что любой здравомыслящий человек, стремящийся к миру, выступал бы за деэскалацию.

8 апреля замглавы офиса Зеленского Павел Палиса говорил, что рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является преимуществом России, однако Украина «сделает все», чтобы Москва им не воспользовалась.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

Также агентство Bloomberg писало, что цена барреля российской нефти марки Urals достигла $116,05, что стало максимумом за последние 13 лет. Авторы публикации подчеркивают, что на цену на российскую нефть повлиял конфликт Израиля и США с Ираном.

