Россиянам дали советы, как выбрать качественный томатный соус в магазине

Чтобы выбрать действительно качественный томатный соус в магазине, важно обращать внимание не только на цену и бренд, но и на несколько ключевых характеристик, рассказала «Газете.Ru» Анна Киричек, категорийный менеджер томатного направления бренда Пиканта.

«Хороший томатный продукт — это прежде всего качественное сырье. Если используются спелые томаты и бережная технология переработки, вкус получается насыщенным и натуральным даже без большого количества добавок. Именно поэтому при выборе стоит обращать внимание на состав, текстуру и способ упаковки», — отмечает Киричек.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это состав. Основа качественного томатного продукта — томаты или томатная мякоть. В зависимости от рецептуры в составе могут присутствовать соль, специи, овощи или небольшое количество сахара.

При этом важно, чтобы список ингредиентов оставался понятным и коротким. Большое количество загустителей, стабилизаторов и усилителей вкуса может говорить о том, что продукт был сильно переработан и его вкус формируется не столько за счет сырья, сколько за счет добавок.

Качественные томатные продукты производятся из спелых томатов или протертой томатной мякоти. Этот критерий позволяет сохранить натуральный вкус и аромат овощей.

«Если в основе продукта используется большое количество воды или восстановленная томатная паста, вкус обычно становится менее насыщенным. Поэтому при выборе стоит обращать внимание на формулировки в составе и на то, какой именно томатный компонент является основным», — пояснила эксперт.

Хороший томатный соус имеет натуральный оттенок — от насыщенно-красного до красно-оранжевого. Цвет зависит от сорта томатов и степени их зрелости.

Слишком темный оттенок может говорить о сильной термической обработке, а чрезмерно яркий — иногда о добавлении красителей. Натуральный продукт также имеет выраженный аромат свежих томатов и специй, без резких искусственных нот.

«Консистенция качественного томатного продукта должна быть однородной. Правильная текстура достигается за счет минимальной термической обработки. Такой продукт удобно использовать в кулинарии, так как он равномерно распределяется в блюдах, хорошо соединяется с другими ингредиентами и позволяет получить насыщенный вкус без дополнительного загущения», — заявила она.

«В последние годы потребители стали внимательнее относиться к составу и происхождению продуктов. Люди чаще выбирают простые ингредиенты и натуральные основы для приготовления блюд дома. Томатные продукты здесь играют важную роль, потому что позволяют быстро приготовить вкусное блюдо, контролировать состав и качество рациона, а также обогащать его витаминами и антиоксидантами», — дополняет Анна Киричек.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи становятся полезнее после термообработки.