Марочко: ВС РФ выдавили ВСУ на западное побережье Удава в районе Миропольского

Украинские подразделения выдавлены на западный берег реки Удава в районе Миропольского Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«По моей информации, на Сумском направлении нашим военнослужащим удалось выдавить украинских боевиков на западное побережье реки Удава в районе населенного пункта Миропольское», — сказал Марочко.

О взятии Миропольского под контроль Минобороны РФ сообщило 10 апреля.

В декабре немецкий журнал Bild писал, что главным направлением для российской армии в 2026 году останется территория Донбасса, где ВС РФ будут бить по «менее защищенным участкам ВСУ».

Согласно прогнозу, в южных регионах Запорожской и Днепропетровской областей ВС РФ могут атаковать небольшие города, а крупные населенные пункты вроде Запорожья и Павлограда в течение 2026 года могут приблизится к зоне досягаемости дронов и артиллерии.

Ранее на Украине заявили о планах России создать буферную зону у Приднестровья.