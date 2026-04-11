Uniсredit не планирует сворачивать бизнес в России

Компания Unicredit не рассматривает ликвидацию бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе компании подчеркнули, что в настоящее время вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса в России не рассматривается.

«В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Uniсredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России, не претерпела никаких изменений», — пояснили в пресс-службе.

10 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что Uniсredit задумалась о ликвидации российского банка вместо его продажи. Как пишет издание, сейчас банк активно распродает активы и сокращает персонал. За 2025 год кредитный портфель снизился вдвое, а число сотрудников уменьшилось почти на 40%.

«Ъ» отмечает, что ранее обсуждавшиеся сделки по продаже банка с российскими и ближневосточными инвесторами не увенчались успехом из-за экономической невыгодности. Уточняется, что при прямой продаже акционеры из «недружественных» стран могут рассчитывать лишь на 5%: сначала применяется обязательный дисконт в 60%, а затем ещё 35% уходит в российский бюджет.

Ранее стало известно о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в РФ.