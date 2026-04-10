Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ назвали чиновника, который может возглавить Дагестан

«Ведомости»: главой Дагестана может стать замполпреда президента в ДФО Рамазанов
Администрация Дербентского района

Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов рассматривается в качестве основного кандидата на пост главы Дагестана. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента.

По данным газеты, назначение может быть отложено из-за сложной ситуации в регионе, связанной с паводками.

7 апреля президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане представил Рамазанова и предложил ему поработать в регионе в качестве замполпреда.

«Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине. Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», — сказал российский лидер.

Как отмечает газета, подобная формулировка традиционно используется Путиным для назначения временно исполняющего обязанности главы субъекта РФ.

7 апреля источники «Ведомостей» заявили о возможной смене главы Дагестана Сергея Меликова, который возглавляет регион с 2020 года.

Ранее Путин создал спецкомиссию для устранения последствий паводков в Дагестане.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!